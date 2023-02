Upahl: Schweigemarsch gegen geplante Flüchtlingsunterkunft Stand: 11.02.2023 19:43 Uhr Seit mehr als zwei Wochen protestieren die Bewohner von Upahl gegen ein Containerdorf für Geflüchtete in ihrem 500-Einwohner-Dorf. Die Bauarbeiten auf dem Gelände haben bereits begonnen.

An diesem Sonnabend haben die Upahler ihren Protest in Form eines Schweigemarsches zum Ausdruck gebracht.

Schweigemarsch umrundet das Gelände

Laut Angaben der Polizei nahmen etwa 500 Menschen mit Lichtern und Kerzen in den Händen an dem angemeldeten Schweigemarsch teil. Der Veranstalter spricht hingegen von über 1.000 Menschen. Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Gelände für die geplanten Unterkünfte einmal zu Fuß umrundeten blieb es friedlich und ruhig. Zum Ende der Demonstration wurden Luftballons steigen gelassen.

Ab März sollen erste Flüchtlinge einziehen

Erst am Dienstag wurde das Gelände der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet von Upahl mit Bauzäunen eingezäunt, nachdem ein Radlader einen Teil der 30.000 Quadratmeter großen Wiese abgetragen hatte. Ab März sollen die ersten Container in dem Gewerbe- und Industriegebiet aufgestellt werden, in denen bis zu 400 Flüchtlinge vorübergehend untergebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.02.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge