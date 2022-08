Unwetter in MV: Blitzeinschläge, umgestürzte Bäume und eine Windhose Stand: 16.08.2022 06:16 Uhr Allein in Westmecklenburg ist die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag bei Unwetter zu insgesamt 12 Einsätzen ausgerückt. Unter anderem hatte im Schweriner Stadtteil Warnitz ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.

Der Dachstuhl des Hauses in Schwerin hatte vermutlich durch einen Blitzeinschlag Feuer gefangen. Zwei Menschen, darunter ein Feuerwehrmann, wurden verletzt. Eine Wohnhaushälfte ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt.

Brand in der Nähe eines Gastanks

In Hohenkirchen in der Nähe von Grevesmühlen hat es in der Nähe eines Gastanks gebrannt. Auch hier vermutet die Polizei einen Blitzeinschlag. Ein Wohnhaus in der Nähe musste deshalb evakuiert werden. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell gelöscht und den Gastank über mehrere Stunden gekühlt, um eine Explosion zu verhindern.

Auf die B191 zwischen Eldena und Karstädt sind außerdem mehrere Bäume gestürzt - die Straße war für die Aufräumarbeiten voll gesperrt. Außerdem waren zwischen den umgestürzten Bäumen gleich mehrere Busse eingesperrt, verletzt wurde jedoch niemand. In Grabow ist zudem ein Tunnel unter Bahnschienen mit Regenwasser vollgelaufen, weil die installierten Pumpen offenbar nicht richtig funktioniert haben.

Windhose zieht über Baumgarten bei Waren

In Baumgarten bei Waren hat eine Windhose am Nachmittag ein Dach erfasst und Teile davon auf die angrenzende B108 geschleudert. Es handelte sich um ca. 20 Quadratmeter Dach einer älteren Baracke auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes. Mehr als 30 Feuerwehrleute rückten zum Aufräumen an. Die Bundesstraße musste deswegen kurze Zeit voll gesperrt werden.