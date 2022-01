Stand: 17.01.2022 09:41 Uhr Umweltfreundlich genießen: Strohhalme aus Schilfrohr

Immer mehr Plastik wird verboten - so dürfen bereits seit Sommer vergangenen Jahres keine Rührstäbchen etwa für den Kaffee, Plastikbesteck oder Trinkhalme mehr angeboten werden. Eine Alternative musste her: Zwei findige Rostocker Unternehmer kamen auf die Idee, Trinkhalme aus Schilf herzustellen. Die wichtigsten Arbeitsschritte übernehmen hierbei Menschen aus Behindertenwerkstätten in Mecklenburg-Vorpommern.

