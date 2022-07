Ummanz gewinnt bei "Unser Dorf hat Zukunft" Stand: 04.07.2022 14:21 Uhr Die Gemeinde Ummanz hat in diesem Jahr den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Jabel und Grambow kamen ebenfalls aufs Treppchen.

Den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" hat in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr die Gemeinde Ummanz im Westen Rügens gewonnen. Sie punktete bei der Jury mit besten Ergebnisse in den Bereichen soziales und kulturelles Leben, Baugestaltung und -entwicklung sowie Grüngestaltung. In keiner anderen Gemeinde hätte die Jury so eine Verbundenheit aller Einwohner gespürt, hieß es. Sehr beeindruckend sei die Gestaltung des Dorfes und wie harmonisch sich das Ortsbild mit der alten Bausubstanz in die umgebende Landschaft einfügt. Höchste Punktzahl hat die Gemeinde mit den 15 Ortsteilen auch bei der nachhaltigen Grüngestaltung bekommen, mit Blühstreifen, Alleen und naturbelassenen Vorgärten. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) gratulierte der Gemeinde zum Sieg und zollte allen teilnehmenden Orten Anerkennung, besonders Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Grambow (Landkreis Nordwestmecklenburg), die auf Platz zwei und drei kamen. Gewürdigt werden sollen sie auf einem Abschlussfest im September.

Drei Stunden Zeit für die Präsentation

Die Gemeinde Ummanz hat etwa 600 Einwohner, zu ihr gehören 15 Ortsteile. In den vergangenen Wochen hatten die Gemeinden jeweils die Gelegenheit, sich drei Stunden lang der Bewertungskommission zu präsentieren. Die Jury setzte sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der Architekten­kammer, des Landkreistages, des Städte- und Gemeindetages, des Landschaftspflegeverbandes Mecklenburger Endmoräne sowie des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommerns. Alle Gemeinden, so Backhaus, hätten ihre ausgeprägte Sozialkompetenz gezeigt. Am Landeswettbewerb 2022 nahmen die Sieger der Kreiswettbewerbe des vergangenen Jahres teil. Neben den drei Erstplatzierten waren das Barnin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Groß Wokern (Landkreis Rostock).

Ummanz vertritt MV beim Bundeswettbewerb

Der Dorfwettbewerb sei "ein starkes Zeichen dafür, was jeder Einzelne für die Entwicklung der Gemeinschaft beitragen kann – und hierbei zählt auch die kleinste Tat", so Backhaus. Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird in Mecklenburg-Vorpommern seit 1991 ausgetragen, bundesweit seit 1961 - damals noch unter dem Titel "Unser Dorf soll schöner werden". Die Siegergemeinde Ummanz vertritt Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

