Ueckermünde: Unhaltbare Zustände in Wohnheim für Kranke? Stand: 29.06.2021 14:13 Uhr In Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Einrichtung in den Fokus des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommerns geraten. Es gibt Hinweise, dass in der Wohnstätte für psychisch Kranke und Menschen mit Behinderungen unhaltbare Zustände herrschen.

Eine besorgte Mutter aus Niedersachsen wandte sich an den NDR in Mecklenburg-Vorpommern mit erschütternden Bildern aus einem Zimmer der "Eingliederung Ueckermünde" des AMEOS-Klinikums, die sie bereits im Internet veröffentlicht hatte. Auf einem Bild ist zu sehen, wie sie zusammen mit ihrem Sohn auf einem Bett in einem verschmutzten und vermüllten Zimmer sitzt. Ihrem Sohn gehe es dort sehr schlecht, sagt sie: "Mein Sohn ist in einem desolaten Zustand: keine körperliche Hygiene, der Ernährungszustand ist auch eine Katastrophe, das Zimmer ist eine Müllhalde - hygienisch bedenklich. Ich glaube, da laufen auch Maden herum oder so."

Vorwurf: Urin-Gestank auf den Fluren

Zudem könne man das Zimmer nicht abdunkeln, es gebe keine Gardine und im Zimmer sei es sehr warm. "Auf der Fensterbank liegen Dreck und Fliegen. Da werden wahrscheinlich nur die Dienstzimmer gereinigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patientenzimmer gereinigt werden", sagt die Frau. Ihr Sohn lebe schon seit vier Jahren in der Einrichtung in Ueckermünde. Auf der ganzen Etage rieche es nach Urin, Schweiß, alten Lebensmitteln und Schimmel, klagt sie.

"Das ist keine menschenwürdige Unterbringung"

"Die Menschen werden dort aufbewahrt. Die werden überhaupt nicht medizinisch betreut", lautet ein weiterer Vorwurf der Mutter. "Ich habe den Eindruck, dass die teilweise auch ruhig gestellt werden. Das ist keine menschenwürdige Unterbringung - für keinen Menschen, für kein Tier, für niemanden". Ihr 29 Jahre alter Sohn leidet an Schizophrenie. Die Mutter war nach eigenen Angaben überfordert mit der Krankheit. Deshalb wurde ihrem Sohn ein Vormund zugeteilt. Eine Mitarbeiterin des verantwortlichen Betreuungsvereins sagte, dass ihre Organistation nichts für die Zustände in dem Zimmer könne. Der Verein betreibt nicht das Wohnheim. Es gehört zur "AMEOS Eingliederung Ueckermünde", die zu den AMEOS-Kliniken gehört. Eine Sprecherin der AMEOS-Krankenhausgesellschaft sagte, ihre Mitarbeiter dürften die Zimmer nicht ohne Einwilligung der Bewohner betreten. Das sei nur mögliche, wenn ein Gericht einen entsprechenden Beschluss fasse. Weiter sagte sie, dass das Zimmer des Mannes schon lange in einem verschmutzten Zustand sei.

Mutter erstattet Anzeige

Die Frau aus Niedersachsen berichtete, sie habe mittlerweile Anzeige wegen der aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände in dem Heim in Ueckermünde gestellt - wegen unterlassener Hilfeleistung. Offenbar sieht auch die Politik Handlungsbedarf. Das Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommerns kündigte auf NDR Anfrage an, den Vorwürfen nachzugehen. Mitarbeiter der Heimaufsicht des Kreises Vorpommern-Greifswald wollen heute die Einrichtung besuchen.

Weitere Informationen Psychiatrie Rostock: Ärztekammer versus Unimedizin In Sachen psychiatrische Uniklinik in Rostock-Gehlsdorf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 28.06.2021 | 18:00 Uhr