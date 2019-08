Stand: 06.08.2019 06:24 Uhr

Ueckermünde: Soldaten "kämpfen" gegen Unkraut

Die Stadt Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verzichtet auf Glyphosat und setzt anstelle des Pflanzenvernichtungsmittels auf die Bundeswehr: Rund 100 Soldaten des Jägerbataillons 413 aus Torgelow sollen von heute an bei der Verschönerung der Stadt helfen, wie ein Sprecher des Seebades sagte. Beim ersten derartigen Einsatz soll nicht nur Unkraut beseitigt, sondern auch gemauert und Landschaft umgestaltet werden. Hintergrund ist ein seit 15 Jahren bestehender Patenschaftsvertrag zwischen dem Seebad Ueckermünde und dem Jägerbataillon.

Im Einsatz gegen Sand, Kaugummi und Unkraut

In dieser Woche sollen die Soldaten bei 13 Projekten anpacken. Geplant ist beispielsweise, dass sie an einer Düne einen Graben ausheben, damit der Sand nicht ständig die Promenade zuschüttet. Außerdem werden ein Schulhof neu gestaltet und Pflastersteine in der Altstadt von hartnäckigen Flecken und Kaugummiresten befreit. Gegen Unkraut sollen die Soldaten im Stadthafen, auf dem Schlossberg und in der Altstadt vorgehen.

Touristenziel im Schatten Usedoms

Das Seebad Ueckermünde gilt mit seiner sanierten Altstadt samt Hafen als Perle am deutsch-polnischen Stettiner Haff. Das Gewässer ist etwa doppelt so groß wie der Bodensee. Touristisch steht die Region aber immer noch stark im Schatten der nahen Ostseeinsel Usedom.

Weitere Informationen Nach Urteil zur Kurtaxe Gesetzesänderung gefordert Einer Gerichtsentscheidung zufolge müssen auch Tagesgäste Kurabgaben zahlen. Kommunalpolitiker und Tourismusverbände fordern eine Anpassung des Kommunalabgabengesetzes. mehr Torgelow: Viertägige Militärübung beginnt Die Bundeswehr hat am Donnerstag mit einer viertägigigen Übung in der Uecker-Randow-Region begonnen. Mit einbezogen werden auch Gebiete außerhalb des Truppenübungsplatzes Jägerbrück. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.08.2019 | 07:00 Uhr