Tourismusbilanz zu Pfingsten: Rund 300.000 Gäste in MV Stand: 06.06.2022 15:52 Uhr Gutes Wetter und viele Veranstaltungen haben über Pfingsten schätzungsweise mehr als 300.000 Gäste zu den touristischen Zielen gelockt. Das berichten Tourismus- und Hotel- und Gaststättenverband. Trotzdem sei die Unsicherheit für die kommende Saison so hoch wie nie.

Hauptsorge seien die gestiegenen und noch weiter steigenden Preise. Die treffen hauptsächlich die kurzentschlossenen Urlauber, sagt Lars Schwarz vom Hotel- und Gaststättenverband Mecklenburg-Vorpommern. Denn wer im vergangenen Jahr schon gebucht hat, sei mit günstigen Angeboten gelockt worden. Wer hingegen erst jetzt bucht, müsse Verständnis dafür haben, dass alles etwas teurer ist.

Weitere Informationen Regionalzüge weiterhin prall gefüllt - nicht alle können mit Wegen des Neun-Euro-Tickets sind zu Pfingsten noch mehr Reisende unterwegs. Die Fahrradmitnahme ist kaum noch möglich. mehr

Reicht Infrastruktur für Neun-Euro-Ticket-Ansturm aus?

Bis in den Sommer gilt das Neun-Euro-Ticket, das seit Anfang Juni auch viele Touristen nutzen. Überfüllte Züge und Bahnhöfe würden aber schon jetzt zeigen, dass die Infrastruktur im Land auf deutlich mehr Bahnreisende gar nicht ausgelegt ist, sagt der Chef des Tourismusverbands, Tobias Woitendorf. Hier müsse schnell nachgesteuert werden, zum Beispiel durch zusätzliche Züge. Die Buchungen für den Sommer seien noch leicht unter dem Vor-Corona-Niveau, aber die Branche sei optimistisch und mache das Beste aus der unsicheren Lage.

"KunstOffen", Bergringrennen und Mühlentag über Pfingsten

Nicht nur das gute Wetter, sondern auch mehrere Veranstaltungen hatten am Pfingstwochenende Touristen ins Land gelockt. Bei der Aktion "KunstOffen" hatten 900 Künstlerinnen und Künstler an mehr als 500 Standorten Einblicke in ihr Schaffen gegeben. Nach Teterow waren hunderte Menschen gekommen, um das 100. Bergringrennen zu beobachten. 100 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa waren dort gegeneinander angetreten. Abgerundet wurde das Motorsport-Wochenende mit dem Pfingstpokal im Speedway in Güstrow. Zum Deutschen Mühlentaghat außerdem am Montag die zentrale Eröffnungsveranstaltung an der Schweriner Schleifmühle stattgefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.06.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus