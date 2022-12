Tote nach Streit in Schwerin: Obduktion angeordnet Stand: 13.12.2022 06:59 Uhr Nach dem Fund einer toten Frau in Schwerin ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Gegen den Lebensgefährten der Frau wurde Haftbefehl erlassen.

Nachdem Nachbarn am Sonntagabend einen lauten Streit in einem Mehrfamilienhaus im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch gehört hatten, hat die alarmierte Polizei dort kurze Zeit später eine 42-jährige Frau tot aufgefunden. In dem Zusammenhang wurde der 44-jährige Lebensgefährte der Toten kurz nach der Tat festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Am Nachmittag erließ das Amtsgericht dann Haftbefehl gegen den Deutschen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Es werde wegen des Tatverdachts des Totschlags ermittelt, hieß es aus der Staatsanwaltschaft Schwerin.

Motiv der Tat noch unklar

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seine Freundin mit Tötungsvorsatz mit einem Messer schwer verletzt hat. Der Mann hatte in der Wohnung mit dem 42-jährigen Opfer zusammengelebt. Über ein mögliches Motiv ist bislang noch nichts bekannt. Weitere Informationen zum Tod der Frau soll die Obduktion liefern. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet und soll Dienstag erfolgen.

