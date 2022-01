Tote Fische sollen aus Jasmunder Bodden gesammelt werden Stand: 07.01.2022 09:37 Uhr Nach dem Fischsterben am Jasmunder Bodden läuft die Suche nach der Ursache. Unterdessen sollen die toten Tiere eingesammelt werden.

Nach dem Fischsterben auf den Jasmunder Bodden wird vor Ort das weitere Vorgehen geplant. Die toten Tiere sollen erstmal vom Ufer abgesammelt werden. Tiere, die auf dem Gewässer schwimmen oder an schwer zugänglichen Uferbereichen liegen, sollen aus Booten heraus abgefischt werden. Hier hat der Landesanglerverband seine Hilfe angeboten.

Ursache unklar, aber kein Sauerstoffmangel

Bereits im Dezember waren tote Fische am Kleinen Jasmunder Bodden entdeckt worden. Noch immer ist nicht klar, woran die Fische verendet sind. Sicher sei aber, dass es keinen Sauerstoffmangel gebe, so ein Sprecher des Umweltministeriums. Einige Fischkadaver werden aktuell in Rostock und Hannover untersucht. Ergebnisse sollen Montag vorliegen.

