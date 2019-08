Stand: 20.08.2019 13:45 Uhr

"Thiazi": Weiteres Urteil gegen Mitarbeiter

Vor dem Landgericht Rostock wurden am Dienstag zwei ehemalige Mitarbeiter der ehemaligen rechtsextremistischen Internetplattform "Thiazi-Forum" zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie sich wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung strafbar gemacht haben.

Weitere Prozesse folgen

Der 50-jährige Mann und die 46-jährige Frau aus Potsdam hatten gestanden, zwischen 2011 und 2012 gemeinsam mit anderen die Internetseite mit rechtsextremen Inhalten betreut zu haben. Mit den beiden Angeklagten hat das Landgericht in Rostock jetzt bereits 15 Mitarbeiter des Forums verurteilt. Es sollen weitere Prozesse folgen.

Größtes deutschsprachiges Neonazi-Forum

Bis zum Jahr 2012 umfasste das inzwischen abgeschaltete "Thiazi-Forum" laut Anklage rund 1,5 Millionen Beiträge von mehr als 30.000 aktiven Nutzern. Damit galt es als größte deutschsprachige Neonazi-Plattform im Internet. In dem Forum soll in Beiträgen zwischen 2009 und 2012 der Holocaust geleugnet worden sein. Außerdem sollen die Betreiber in großem Umfang verbotene Musik vertrieben haben. Zudem wurde zur Verherrlichung des Nationalsozialismus und zu Gewalt an Andersdenkenden aufgerufen.

Zuvor schon Urteile gegen Betreiber

Die Ermittler des Bundeskriminalamts hatten die Internetplattform von Anfang an im Visier. Im Juni 2012 gab es mehrere Wohnungsdurchsuchungen in Deutschland und in Großbritannien. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Wohnungen in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai 2018 hatte das Landgericht Rostock drei frühere Betreiber des Forums zu Bewährungsstrafen zwischen zehn und zwölf Monaten verurteilt. Als Kopf der kriminellen Vereinigung war im Oktober 2015 ein Mann aus Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) vom Gericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.08.2019 | 13:00 Uhr