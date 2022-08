Theorie: Giftige Algen könnten Ursache für das Oder-Fischsterben sein Stand: 17.08.2022 06:46 Uhr Noch immer ist nicht klar, was das Fischsterben in der Oder verursacht. Nun gibt es jedoch eine neue Theorie: Wissenschaftler vermuten, dass eine giftige Algenart die Ursache sein könnte.

Fachleute testen das Wasser momentan auf 300 Schadstoffe. Bisher wurde Quecksilber von den polnischen Behörden als Verursacher ausgeschlossen. Auch erste Ergebnisse aus dem Landeslabor Berlin-Brandenburg konnten keine besonders hohen Werte aufzeigen. Spricht das für die Algentheorie?

Darum könnten giftige Algen das Fischsterben verursachen

Forscher des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei bringen als mögliche Ursache für das Fischsterben eine bislang noch nicht identifizierte, giftige Algenart ins Spiel, so der RBB. Damit würde sich der hohe Sauerstoffgehalt trotz hoher Temperaturen erklären. Welche Umstände die vermutete Algenblüte ausgelöst haben könnten, ist aber ebenso unklar.

Der Gewässeranalytiker Wolf von Tümpling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg hält die Algen-These ebenfalls für möglich, will aber auch andere Ursachen nicht ausschließen. Denn vor allem der hohe Salzgehalt gibt den Forschern weiterhin Rätsel auf.

Stettiner Haff: Weiter keine auffälligen Schadstoffwerte

Im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder sind noch keine Auffälligkeiten in Wasserproben in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden. Im deutschen Teil des Stettiner Haffs wurden auch noch keine toten Fische gesichtet, so Umweltminister Till Backhaus (SPD). Demnach steht die Welle mit Fischkadavern noch vor Stettin. Man setze alles daran, dass kein toter Fisch im Stettiner Haff ankomme. Backhaus verwies auf den Einsatz von Ölsperren, um die Fischkadaver aufzuhalten und einzusammeln.

Auch die Schadstoff-Werte im Stettiner Haff zeigen weiter keine Auffälligkeiten, so Backhaus. Die Suche nach Giftstoffen sei aber auch wie die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.

