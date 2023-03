Stand: 17.03.2023 10:19 Uhr Teterow: 60-Jährige verliert rund 60.000 Euro an Liebesbetrüger

Der Güstrower Polizei zufolge hat eine aus Teterow stammende Frau knapp 60.000 Euro an einen Liebesbetrüger verloren. Die Geschädigte soll seit April Kontakt zu dem unbekannten Tatverdächtigen gehabt haben. Dieser habe den Kontakt über soziale Medien hergestellt und sich als in Syrien stationierter Soldat ausgegeben. Er habe der Frau in Aussicht gestellt, nach seinem Auslandseinsatz zu ihr kommen zu wollen und sie unter dem Vorwand angeblicher Reise- , Behandlungs- , Unterbringungs- oder behördlicher Kosten zu Zahlungen animiert. Der Betrug flog nur auf, weil die Geschädigte sich bei der Polizei nach dem vermeintlichen Bundeswehrsoldaten erkundigte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2023 | 10:00 Uhr