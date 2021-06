Testpflicht gelockert: Erleichterung für MV-Urlauber Stand: 01.06.2021 14:06 Uhr Das Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern hat die strengen Testregularien für MV-Urlauber gelockert. Außerdem wurde eine für den 11. Juni geplante Öffnung auf den 3. Juni vorgezogen. Dann dürfen Familienfeiern mit 30 Personen stattfinden.

Die Landesregierung reagiert auf die Kritik aus der Tourismusbranche und lockert das Testregime für Urlauber. War bisher vorgesehen, dass sich jeder Urlauber bei der Wiederöffnung des Tourismus in MV für Auswärtige am 4. Juni alle drei Tage testen lassen muss. Dies soll nun für Gäste in Ferienwohnungen und Ferienhäusern ohne Gemeinschaftseinsrichtungen nicht mehr erforderlich sein. Stattdessen reiche ein Test bei der Anreise, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstagmittag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin sagte. Für Gäste in Hotels und vergleichbaren Einrichtungen bleibe es jedoch beim Testen im Drei-Tages-Turnus.

Familienfeiern mit 30 Personen ab Donnerstag

Zudem beschloss das Kabinett, dass eine Regelung für Familienfeiern vom 11. Juni auf den 3. Juni vorgezogen wird. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, können damit beispielsweise nicht nur bis zu 30 Personen bei standesamtlichen Trauungen dabei sein, sondern auch bei anschließenden Festgesellschaften in einer Gastronomie. Genesene, Komplett-Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Allerdings ist dann das Tanzen bei Familienfeiern noch nicht wieder erlaubt.

Schwesig stellt weitere vorgezogene Lockerungen in Aussicht

Laut Schwesig stellt sich die Infektionslage im Nordosten weiterhin gut da. Wenn dies so bleibe, würden weitere Öffnungen vorgezogen. Sollte am kommenden Dienstag (8. Juni) in allen Regionen des Landes der Inzidenzwert weiter unter 35 liegen, sei es Zeit für die vorgezogenen Lockerungen. Welche Bereiche dies betreffe, ließ Schwesig offen. Sie sagte lediglich, dass dann auch die Kontaktbeschränkungen weiter reduziert würden. Bezüglich des Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren sagte die Ministerpräsidentin, dass eine Entscheidung dazu getroffen werde, wenn die entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StIKO) ergangen sei. Sie rechne damit, dass dies bis zum Impfgipfel in der kommenden Woche der Fall sei.

Bisher keine Erkenntnisse über Betrugsfälle in Testzentren

Nach Angaben von Gesundheitsminister Glawe liegen in Mecklenburg-Vorpommern bislang keine Erkenntnisse darüber vor, dass es Betrugsfälle in Testzentren gegeben hat. Ordnungsämter sollen punktuell und unangekündigt Kontrollen durchführen. Außerdem wolle man jedem Verdachtsfall nachgehen.

Keine Erkenntnisse über Neuinfektionen bei Hansa-Aufstieg

Nach Einschätzung des Rostocker Tropenmediziners Prof. Emil Reisinger, der die Landesregierung in der Corona-Pandemie berät, können die Menschen im Land "einem schönen Sommer entgegenblicken". Die Landesinzidenz habe sich bei einem Wert um 15 eingependelt. In Ländern mit fortgeschrittener Impfquote wie England und Israel liege dieser Wert ebenfalls zwischen 15 und bis zu 30, was zu einem Großteil auch auf die dortige Verbreitung der indischen Virusvariante zurückzuführen sei. Auffällig sei, dass sich in diesen Ländern überwiegend junge, ungeimpfte Menschen anstecken würden. Das spreche dafür, dass die bisher eingesetzten Impfstoffe auch gegen die indische Variante wirken. Laut Reisinger haben sich bislang zumindest die Befürchtungen mancher nicht als begründet erwiesen, dass es im Zuge des Aufstiegs von Hansa Rostock vor zehn Tagen zu weiteren Neuinfektionen gekommen sei. Darüber gebe es keine Erkenntnisse, so Reisinger. Die Entwicklung der Lage werde aber weiter beobachtet.

