Brenz: Insgesamt 46 Corona-Infizierte in Geflügelbetrieb Stand: 01.06.2021 16:57 Uhr Bei einem Corona-Ausbruch in einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Brenz (Kreis Ludwigslust-Parchim) haben sich insgesamt 46 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Bei einem Nachtest wurden zehn weitere Infektionen ermittelt.

Zu diesem Ergebnis kommt das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim, nachdem am Montag 434 Beschäftigte, Zulieferer und Angehörige in einer groß angelegten Aktion getestet wurden. 36 Personen waren bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Zehn weitere Infektionen wurden durch die gestrige Testaktion aufgedeckt.

Arbeitsquarantäne für rund 80 Beschäftigte

Vermutlich habe eine Impfaktion am 20. Mai einen größeren Ausbruch beim Geflügel-Verarbeiter verhindert, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Das Unternehmen Plukon Food Group arbeite zunächst im Notbetrieb mit rund 80 Beschäftigten in Arbeitsquarantäne weiter. Das heißt, sie sind negativ getestet und müssen sich nach Arbeitsende in häusliche Quarantäne begeben. Grund sei, dass schlachtreifes Geflügel möglichst schnell verarbeitet werden müsse, so die zuständige Amtsärztin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.06.2021 | 17:00 Uhr