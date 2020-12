Tausende Verstöße gegen Corona-Vorschriften in MV Stand: 12.12.2020 12:41 Uhr Laut einer Umfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten sind seit Beginn der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 4.000 Verstöße gegen die Corona-Auflagen gezählt worden.

Die meisten Ordnungs- und Bußgelder wurden demnach im Landkreis Vorpommern-Rügen verhängt, dort gab es bislang rund 1.180 Verstöße, unter anderem gegen das Einreiseverbot, die Abstandsregeln und die Kontaktbeschränkungen. In Rostock gab es etwa 7.500 Corona-Kontrollen, dabei wurden rund 1.120 Verstöße festgestellt - es folgten 440 Ordnungswidrigkeitsverfahren. Auch hier waren Maskenpflicht und Mindestabstände Thema, es habe aber auch verbotene Ladenöffnungen, Tagestourismus und Auflagenverstöße in Gaststätten und Einzelhandel gegeben.

Vorpommern-Greifswald: Knapp 200 Bußgeldbescheide rechtskräftig

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald berichtet von rund 550 Anzeigen. Von 270 erlassenen Bußgeldbescheiden seien inzwischen knapp 200 rechtskräftig. Dadurch seien etwa 34.000 Euro an Bußgeldern vollstreckt worden. Die Landeshauptstadt Schwerin meldete knapp 430 Ordnungswidrigkeitsverfahren, am häufigsten wurde gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Hinzu kamen Verstöße gegen verbotene Ansammlungen wie etwa Feiern in privaten Wohnungen und Maskenpflichtverstöße. In Nordwestmecklenburg waren es bislang rund 350 Anzeigen, etwa 75 Prozent im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen.

Ludwigslust-Parchim: Strafen in Höhe von 25.000 Euro verhängt

Ludwigslust-Parchim meldete rund 325 Anzeigen, die meisten wurden in der Stadt Hagenow, im Amt Crivitz und in Boizenburg/Elbe gezählt. Durch etwa 175 verhängte Bußgelder wurden den Angaben zufolge rund 25.000 Euro eingenommen. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte berichtete von etwa 200 gezählten Verstößen. Der Landkreis Rostock nannte zunächst keine aktuellen Zahlen, vor einem Monat wurden noch rund 30 Verstöße genannt, die beim Kreisordnungsamt gezählt worden sind.

