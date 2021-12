Tausende Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen Stand: 07.12.2021 05:53 Uhr In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern haben insgesamt mehr als 2.700 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung demonstriert. Es waren aber auch hunderte Gegendemonstranten auf den Straßen.

Die größte Demonstration gab es in Rostock: Dort gingen nach Schätzungen der Polizei etwa 1.700 Personen auf die Straße, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. In der vergangenen Woche waren es etwa halb so viele Demonstranten gewesen. Die Gegner der Corona-Maßnahmen zogen durch die Rostocker Innenstadt und haben unter anderem gefordert, dass sofort alle Corona-Schutzregeln aufgehoben werden. Durch den Umzug gab es auch erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Demo und mehrere Gegendemos in Greifswald

In Greifswald folgten mehr als 200 Menschen dem Aufruf des AfD-Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald unter dem Motto "Deutschland - aber normal! Impfzwang verhindern! Corona-Wahn stoppen!" Bei ihrem Umzug durch die Innenstadt wurden sie laut Polizei jedoch von insgesamt fünf Mahnwachen unterbrochen, an denen sich mehr als 600 Gegendemonstranten beteiligt haben. Im Laufe des Abends kam es allerdings zu mehreren Zwischenfällen: Dabei nahm die Polizei zwei Gegendemonstranten fest - wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen versuchter Körperverletzung.

Demos auch in Ribnitz-Damgarten, Neubrandenburg und Schwerin

In Ribnitz-Damgarten haben etwa 200 Impfgegner vor dem Rathaus demonstriert - auch hier gab es eine Gegendemo. In Neubrandenburg zogen etwa 500 Menschen gegen die Corona-Regeln durch die Stadt. In Schwerin waren es 400 – allerdings unangemeldet. Die Polizei hat dort mehrere Strafanzeigen gegen die Demonstranten aufgenommen – wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, wegen zweier Widerstände gegen eingesetzte Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Kabinett in MV ändert Corona-Landesverordnung In MV soll die 2G-Reglung für den Handel - wie bereits in HH und SH - künftig prinzipiell gelten. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.12.2021 | 06:00 Uhr