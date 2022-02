Sturmtief "Zeynep" kündigt sich an: Orkanböen in MV erwartet Stand: 17.02.2022 14:42 Uhr Mit "Zeynep" kündigt sich bereits der dritte schwere Wintersturm in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern an. Laut Meteorologen könnte das Orkantief von Freitagabend an noch um Einiges stärker als die vorherigen Stürme über dem Nordosten werden.

Sturmtief "Ylenia" ist kaum über Mecklenburg-Vorpommern abgeklungen, da rückt schon der nächste schwere Wintersturm aus Westen heran. Das Orkantief soll Mecklenburg-Vorpommern am Freitagabend erreichen. Laut Meteorologen könnte "Zeynep" ähnlich oder sogar noch heftiger stürmen als zuvor "Ylenia" und Ende Januar "Nadia". Und noch ein Unterschied: Während vor allem "Ylenia" relativ lange über das Land blies, zieht "Zeynep" laut Meteorologen als sogenannter Schnellläufer vergleichsweise zügig gen Osten.

Orkanböen über 120 km/h im Binnenland von MV und an der Ostseeküste

"Die Luftdruckgegensätze vor allem über Mecklenburg-Vorpommern sind heftig", sagte der Meteorologe Uwe Ullbrich vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee am Donnerstagnachmittag. "Die verschiedenen Modellläufe zeigen relativ einheitlich, dass es in der zweiten Nachthälfte zum Sonnabend richtig heftig wird. Das wird der Höhepunkt sein." Ullbrich hält Böen der Stärke 11 bis 12 auch im Binnenland für möglich. Die Ostseeküste werde aber voraussichtlich noch stärker betroffen sein. "Der Regen wird in der zweiten Nachthälfte wahrscheinlich waagerecht kommen bei Windstärke 12."

Meteorologe rechnet mit größeren Schäden

Ullbrich rechnet mit größeren Schäden als beim Sturmtief "Ylenia" - insbesondere durch umstürzende Bäume. Denn der Boden sei sehr aufgeweicht und "die Bäume finden nicht mehr richtig Halt." Nach seinen Angaben wird der neue Sturm Sonntagvormittag allmählich abflauen. Aber es könne noch den gesamten Tag über stürmisch bleiben.

