Studie: Viele Kitas in MV immer noch nicht kindgerecht Stand: 24.08.2021 05:19 Uhr Die Personalausstattung in den Kitas in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Jahren verbessert. Kindgerecht ist sie nach Einschätzung der Bertelsmann-Stiftung aber noch lange nicht.

Zu wenig Personal für zu viele Kinder - diese Bilanz zieht die Bertelsmann-Stiftung für Mecklenburg-Vorpommern in ihrem jüngsten Ländervergleich zur frühkindlichen Bildung in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern biete zwar im bundesweiten Vergleich sehr viele Kita-Plätze an, für faire Bildungschancen sei aber nicht allein die Zahl der Kita-Plätze entscheidend, so die Autoren der Studie. Zu einem ähnlichen Ergebnis war die Stiftung bereits vor einem Jahr gekommen.Gemessen an der Personalsituation hätten die meisten Kita-Kinder schlechtere Bildungschancen als in westdeutschen Bundesländern. Rein rechnerisch müsse eine Kita-Fachkraft in Mecklenburg-Vorpommern fast fünf Kindergartenkinder mehr betreuen als Erzieherinnen im Westen.

2030 fehlen 5.000 Fachkräfte

Obwohl sich die Personalausstattung der Kitas seit 2013 zumindest in den Kindergartengruppen stark verbessert habe, stehe für 96 Prozent der Kita-Kinder nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung. Die Autorinnen und Autoren der Studie rechnet damit, dass bis 2030 rund 7.000 Erzieherinnen in Mecklenburg-Vorpommern neu ausgebildet werden. Um die Kitas so "kindgerecht" auszustatten, wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen, würden jedoch weitere 5.000 Fachkräfte benötigt, so die Studie. Diese Zahl, so die Studie, sei kaum noch zu schaffen - weder durch mehr Ausbildungsplätze noch durch Quereinsteiger in den Beruf.

"Zuschüsse für Personal nutzen"

Als Etappenziel schlägt die Studie vor, bis Ende des Jahrzehnts das Verhältnis Kinder pro Erzieherin an den Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer anzugleichen. Auch dafür müsste mehr ausgebildet werden. Außerdem sollten die Bundeszuschüsse, die das Land für die Kitas bekommt, in die Personalausstattung gesteckt werden. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das diese Gelder bisher ausschließlich nutzt, um von den Eltern keine Kitagebühren kassieren zu müssen.

