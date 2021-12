Streit um Nord Stream 2: Gewinner und Verlierer Stand: 23.12.2021 13:09 Uhr Eigentlich sollte seit Dezember 2019 russisches Erdgas durch die neue Ostseepipeline Nord Stream 2 in die EU geliefert werden. Doch mit Beginn der Sanktionsdrohungen der USA gegen das Projekt kam alles ins Stocken. Die Hintergründe und Entwicklungen des Projekts sind Thema in unserem Regionalpodcast Dorf Stadt Kreis.

von Robert Schubert, NDR 1 Radio MV

Bis Mitte kommenden Jahres wird es auf jeden Fall noch dauern, bis Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann. Die Bundesnetzagentur fordert von dem Schweizer Konsortium Nord Stream 2 eine Firmenstruktur nach deutschem Recht. Nur so könne man die Pipeline letztlich nach europäischem Energierecht genehmigen. Dazu gründet die Nord Stream 2 AG derzeit eine Tochterfirma, erst dann kann das derzeit ausgesetzte Zertifizierungsverfahren fortgesetzt werden. Auch die EU-Kommission bekommt Gelegenheit für eine Stellungnahme - und das dauert.

Hohe Gaspreise in Europa

Derzeit sind die Gaspreise in Europa hoch. Für eine Entspannung auf dem europäischen Markt würde eine schnelle Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline wohl eher nicht sorgen. Da die Preise für Erdgas sehr hoch sind, würde ein Fluten des Gasmarktes nichts bringen, so Nord Stream 2 Pressesprecher Steffen Ebert im neuen Podcast Dorf Stadt Kreis - starke Geschichten aus dem Norden. Auch dieses Gas müsste teuer eingekauft und teuer an den Endkunden abgegeben werden. Alternativ könne man über die seit zehn Jahren bestehende Nord Stream 1 Pipeline kurzfristig Liefermengen erhöhen, sollte der europäische Gasmarkt das abnehmen.

Politisches Verbot von Nord Stream 2?

Die Pipeline ist inzwischen mit Gas befüllt und nahezu betriebsbereit. Doch politisch ist die Genehmigung höchst umstritten. Auch ein Verbot wird diskutiert. Das sieht man innerhalb von Nord Stream 2 zwar als Worst-Case-Szenario, hält es aber auch für nicht sehr wahrscheinlich. Bundeskanzler Scholz hatte sich zuletzt auf dem EU-Gipfel in Brüssel dafür ausgesprochen, dieses rein "privatwirtschaftliche Projekt, für das alle Genehmigungen im Einklang mit internationalem Recht vorliegen", von aktuellen politischen Diskussionen um Russland, also dem Fall Nawalny, dem Tiergartenmord und russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, vom Betrieb der Pipeline zu entkoppeln.

Außerdem würde ein von Wirtschaftsminister Habeck ins Spiel gebrachte Verbot von Nord Stream 2 als Sanktion auf mögliche Aggressionen Russlands den deutschen Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Ähnlich der Betreiber von Kernkraftwerken, die ihre Meiler nach dem Atomausstieg Deutschlands nun reihenweise abschalten müssen, könnten die Investoren der Ostseepipeline Regressforderungen gegen den deutschen Staat geltend machen. Dann hätte der deutsche Steuerzahler eine 1.200 Kilometer lange Investruine auf dem Grund der Ostsee finanziert. Das dürfte sicher nicht im Interesse der Bundesregierung sein.

Ostseebad Lubmin als Gewinner

In Vorpommern und speziell in Lubmin gibt es wenig Vorbehalte gegen das Großprojekt. Die kleine Gemeinde wurde einst auserkoren als Anlandestation für Nord Stream 1 und später - auf der anderen Seite des Industriehafens - auch für Nord Stream 2. Damit flossen Millionen Euro nach Lubmin: als Gewerbesteuer, als Hafengebühren und nicht zuletzt im Gastgewerbe. Nord Stream 2 weiß um die öffentliche Kritik der Pipeline - und will Gutes tun. So Unterstützt der Pipelinebauer den örtlichen Sportverein, die Jugendfeuerwehr und spendete nicht mehr benötigte Computertechnik an Schulen - inklusive technischer Unterstützung für zwei Jahre, damit den Einrichtungen keine Kosten entstehen.

Nord Stream 2 vor Gericht

Neben den politischen Auseinandersetzungen ist das Projekt auch aufgrund aktueller Gerichtsentscheidungen nicht in trockenen Tüchern. Bei der ersten Ostseepipeline klagten drei Umweltverbände gegen das Vorhaben: NABU, WWF und BUND. Allerdings ließen sie später die Klage fallen und gründeten die Ostseestiftung mit einem Kapital von 10 Millionen Euro von Nord Stream 1 für die Umsetzung von Ausgleichszahlungen. Nun - mehr als zehn Jahre später - hat die Deutsche Umwelthilfe eine Klageoffensive gestartet, will alle juristischen Möglichkeiten nutzen, das Projekt zu verhindern. Zuletzt scheiterte jedoch die Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald mit einem Antrag, die Bau- und Betriebsgenehmigung aufgrund neuer Erkenntnisse zu Methan-Emissionen zurück zu nehmen. Im März kommenden Jahres müssen die Richter über eine Klage der Umweltverbände NABU und WWF entscheiden. Da geht es dann darum, ob der Bau von Nord Stream 2 wirklich notwendig war. Die Umweltverbände meinen, Europa würde auch ohne das russische Erdgas auskommen. Ausgang offen.

