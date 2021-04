Streit um Meldeverzug: Kreis will Verfahren umstellen Stand: 08.04.2021 19:06 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald reagiert auf die Kritik an den verzögerten Meldungen von Corona-Neuinfektionen. Das Meldeverfahren an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) werde umgestellt, erklärte Landrat Michael Sack (CDU). Es seien weniger umfangreiche Daten für die Meldung erforderlich als bislang angenommen.

Landrat Sack kündigte am Donnerstagabend an, dass Meldeverfahren der Neuinfektionen ans LAGuS umstellen zu wollen. Dadurch soll der Meldeverzug verringert werden. "Wir sind davon ausgegangen, dass wir 70 Einzelpunkte bei der Befragung von positiv getesteten Menschen auf einmal liefern müssen", so Sack. Tatsächlich sei ein weniger umfangreicher Datensatz für die Meldung ausreichend. Das sei bei der Betrachtung der Arbeitsweise im Landkreis zusammen mit dem LAGuS klar geworden. Nun ließe sich die Arbeitsweise der Kontaktnachverfolgung schneller und effizienter gestalten, da pro Fall deutlich weniger Zeit bis zur Meldung aufgewendet werden müsse, teilte der Landkreis mit. Zudem solle die Kontaktnachverfolgung künftig enger mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, welche die Meldungen an das LAGuS senden.

Grüne verlangten Aufklärung

Der Meldeverzug hatte Abweichungen bei den Corona-Inzidenzen zur Folge. Der Kreisverband der Grünen hatte dies kritisiert und Aufklärung verlangt. Durch die verspätete Meldung würden zahlreiche Fälle nicht mehr in die Inzidenzberechnung der vergangenen sieben Tage hereinfallen. Dadurch sei die Inzidenz massiv niedriger, so der Vorwurf. Die Datenexperten des NDR etwa wiesen auf ihrer Zusammenfassung der Situation in den Landkreisen am 3. April den offiziellen RKI-Wert von rund 70 aus - bezogen sie jedoch den Meldeverzug in ihre Berechnungen ein, ergab sich ein Wert von rund 140.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich nachweislich je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit dem Coronavirus infiziert haben und ist maßgeblich für zahlreiche Corona-Maßnahmen.

