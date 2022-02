Stand: 06.02.2022 17:15 Uhr Stralsund: Erneut Brand - Verdacht der Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Stralsunder Mehrfamilienhaus ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Sonntagmorgen habe es im Hausflur des Gebäudes westlich der Innenstadt starken Rauch gegeben, teilte die Polizei mit. Vier Einwohner des ersten Obergeschosses mussten demnach zum Teil mit einer Leiter aus dem Haus gebracht werden. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde der Brand im Keller "offenbar absichtlich" gelegt, wie es hieß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Seit Jahresbeginn wurden in der Hansestadt mindestens fünf Brände vorsätzlich gelegt, die Gesamtschadenshöhe liegt bei fast 200.000 Euro. | 06.02.2022 17:15

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.02.2022 | 14:00 Uhr