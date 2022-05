Stralsund: Badrow (CDU) erneut zum Oberbürgermeister gewählt Stand: 08.05.2022 20:20 Uhr In sechs Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben heute Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In Stralsund wurde Alexander Badrow (CDU) wiedergewählt.

In der Hansestadt Stralsund ist Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Er kam bei der Wahl am Sonntag auf 67,3 Prozent der Stimmen. Melanie Rocksien-Riad (parteilos), die von der SPD und den Grünen unterstützt wurde, erreichte 23,7 Prozent, Marc Quintana Schmidt (Linke) 9,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 42,5 Prozent. Badrow ist seit 14 Jahren Stadtoberhaupt. Er wurde im Wahlkampf auch von der FDP und der Wählergemeinschaft "Bürger für Stralsund" favorisiert.

93,3 Prozent für einzigen Kandidaten in Malchin

In Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist Axel Müller (CDU) erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Bei der Wahl bekam er 93,3 Prozent der Stimmen. Einen Gegenkandidaten hatte Müller nicht. An der Abstimmung nahmen 22,9 Prozent der 6.300 Wahlberechtigten teil. Müller leitet die Geschicke der Stadt seit 2015.

CDU-Herausforderer siegt in Neustadt-Glewe

In Neustadt-Glewe setzte sich Herausforderer Steffen Klieme (CDU) gegen Amtsinhaberin Doreen Radelow (SPD) durch, die auch von den Linken unterstützt worden war. Nach Angaben der Stadtverwaltung erreichte Klieme 63,7 Prozent der Stimmen, Radelow kam auf 36,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,3 Prozent. In Hagenow konnte sich Amtsinhaber Thomas Möller (Linke) behaupten. Er erreichte 54,6 Prozent der Stimmen. Für die einzige Herausforderin Jana Horn (CDU) stimmten 45,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Mit 36,1 Prozent war die Wahlbeteiligung niedriger als im benachbarten Neustadt-Glewe.

Stichwahlen in Wolgast und Bergen

In Wolgast muss sich der amtierende Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) in einer Stichwahl am 22. Mai dem parteilosen Martin Schröter stellen. Weigler erreichte nach Angaben der Stadtverwaltung 35,3 Prozent, Schröter 30,6 Prozent. Vier weitere Herausforderer sind aus dem Rennen ausgeschieden. Kathrin Potratz-Scheiba (parteilos) erreichte 15,8 Prozent, Karsten Lange (AfD) 12,2 Prozent, Sven Reinke (parteilos) 4,4 Prozent und Marco Baum (parteilos) 1,6 Prozent.

Auch in Bergen auf Rügen muss Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) in die Stichwahl. Mit 47,5 Prozent der Stimmen verpasste sie die - für die direkte Wiederwahl notwendige - absolute Mehrheit der gültigen Stimmen nur knapp. In zwei Wochen geht als erfolgreichster von fünf Herausforderern Mirko Plötz (CDU) gegen sie ins Rennen. Er kam im ersten Wahlgang auf 20,3 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang gescheitert sind Raik Knüppel (parteilos) mit 16,7 Prozent, Bianca Pahnke (FDP) mit 6,3 Prozent, Kevin Zenker (Linke) mit 4,6 Prozent und Nico Gruber (parteilos) mit 4,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.

