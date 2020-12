Stralsund: Alle Archivalien vom Schimmel befreit Stand: 17.12.2020 15:14 Uhr Nach dem Skandal um verschimmelte Bücher und Handschriften im Stralsunder Stadtarchiv vor acht Jahren sind nun alle alten Bücher, Handschriften, Akten und Urkunden gereinigt.

Zuletzt kam eine Sammlung mit 3.000 Plakaten gesäubert ins neue Depot der Hansestadt zurück. Die Stadt, das Land und private Spender haben weit mehr als einem Million Euro für die Reinigung aufgebracht. Die Hansestadt hatte das alte Stadtarchiv, das sich im rund 700 Jahre alten Johanniskloster befand, im Herbst 2012 wegen Schimmelbefalls räumen lassen. Stichproben hatten ergeben, dass etliche der 125.000 Bücher, Urkunden und Akten betroffen waren.

Neues Archiv in alter Marine-Nachrichtenzentrale

Ein Archivar, der der Stadt einige Bände abgekauft hatte, hatte sich den schlechten Zustand der Bücher beklagt. Daraufhin hatte das Leipziger Zentrum für Bucherhaltung ein Gutachten für die Bestände des Archivs im früheren Johanniskloster erstellt. Inzwischen hat die Stadt die ehemalige Nachrichtenzentrale der DDR-Volksmarine zu einem neuen modernen Depot umgebaut. In ihm können die Archivalien unter idealen Bedingungen gelagert werden. Das Johanniskloster indes muss noch saniert werden. In ihm sollen später einmal, so zumindest ist es geplant, besondere Schätze aus dem Stralsunder Archiv in speziellen Klima-Vitrinen gezeigt werden.

