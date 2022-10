Stand: 03.10.2022 16:32 Uhr Stralsund: 87-Jährige in ihrer Wohnung missbraucht und beraubt

In Stralsund ist eine 87 Jahre alte Frau zu Hause überfallen, beraubt und sexuell misshandelt worden. Nach Polizeiangaben drängte sie ein Unbekannter am Sonntagmittag in ihre Wohnung, nachdem sie die Tür geöffnet hatte, und verlangte Geld. Nachdem der Mann verschwunden war, fand sich die Frau verletzt im Badezimmer wieder und berichtete dann ihrer Nachbarin von dem Überfall. Es stellte sich heraus, dass eine größere Menge Bargeld und das Mobiltelefon der Frau gestohlen wurden.