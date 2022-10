Stand: 21.10.2022 05:50 Uhr Stavenhagen: Hotel-Mitarbeiterin durch Pfefferspray verletzt

Bei einem Überfall auf ein Hotel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Mitarbeiterin verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Unbekannte in das Hotel in Stavenhagen eingedrungen und hatten die Schränke der Rezeption durchsucht. Als eine Mitarbeiterin zur Rezeption zurückkehrte, sprühte einer der Räuber mit Pfefferspray in ihre Richtung. Die Frau wurde bei dem Vorfall am späten Donnerstagabend leicht verletzt. Die Täter flüchteten den Angaben zufolge ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.10.2022 | 06:00 Uhr