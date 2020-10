Start-up Unternehmen aus MV mit Kiribäumen erfolgreich Stand: 23.10.2020 16:30 Uhr Er gilt als der am schnellsten wachsende Baum der Welt - der Kiribaum. Ursprünglich in Asien beheimatet, ist er nun auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen.

Investor Peter Diessenbacher betreibt in Reinstorf bei Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Kiribaum-Plantage. Der Geschäftsführer des Start-up Unternehmens WeGrow vom Niederrhein hat eine speziell auf die europäischen Bedingungen gezüchtete Art entwickelt, die eine hohe Frosthärte aufweist und gerade wächst. Der ursprünglich asiatische Baum kann so auf den Böden in Mecklenburg-Vorpommern unter guten Bedingungen bis zu fünf Meter an Höhe im Jahr gewinnen. Weil das Holz extrem leicht und stabil ist, trifft es in Bereichen wie dem Boots-, Schiffs-, Caravan- oder Sportgerätebau auf besonderes Interesse.

Nachwachsender Rohstoff auf Erfolgskurs

Neben dem schnellen Wachstum bietet das Holz aber auch Vorteile gegenüber traditionellen Baumarten bei der CO2-Bindung und dem Dünger- sowie Pflanzenschutzeinsatz. Aktuell pflanzt das Unternehmen jährlich 100.000 Kiribäume - oder lässt sie von Landwirten pflanzen, die eine Alternative zu Ackerkulturen suchen. Inzwischen stehen auch in Groß Viecheln bei Rostock und in Kröplin Plantagen des Baumes, der aus seiner Wurzel wieder austreibt und auch dann noch ein gutes Wachstum aufweist.

Honig für den deutschen Markt

Das Unternehmen hat gerade eine eigene Sägerei in Betrieb genommen. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit einem Imker begonnen, der aus den insektenfreundlichen, glockenförmigen Blüten ab dem nächsten Frühjahr den ersten Kiri-Honig in Deutschland auf den Markt bringen will.

Weitere Informationen 2 Min Kiri-Bäume aus China in Vorpommern Unter guten Bedingungen wachsen Kiri-Bäume bis zu fünf Meter im Jahr. Eine Pastorin hatte die Idee, die chinesischen Bäume bei Liepen in Vorpommern anzupflanzen. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.10.2020 | 12:00 Uhr