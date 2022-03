Start des Neun-Euro-Tickets in MV noch ungewiss Stand: 29.03.2022 19:28 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern müssen die Kunden weiter auf das vom Bund angekündigte Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn warten. Laut Wirtschaftsminister Meyer sind noch viele Fragen zu klären.

von Isabell Seifert, NDR 1 Radio MV

Vergangene Woche hat die Bundesregierung das Energie-Entlastungspaket beschlossen: 90 Tage lang Bahn und Bus fahren für 9 Euro pro Monat. Doch das angekündigte Nahverkehrs-Ticket wirft noch viele Fragen auf. Während Schleswig-Holstein bereits ab Mai mit dem Billigticket durchstarten will, gibt es nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) für Mecklenburg-Vorpommern noch keinen genauen Termin. Ein Treffen der Verkehrsminister der Bundesländer am vergangenen Donnerstag sollte Klarheit schaffen, doch stattdessen ist vieles offen geblieben. Laut Meyer gab es bei den Ministern sehr viel Unmut. "Weil es viele Fragen gibt. Zum Beispiel: Was ist mit Zeitkarten-Inhabern? Wie wird das Neun-Euro-Ticket zu erwerben sein? Nur digital oder auch analog?" sagte Meyer NDR MV Live.

Finanzierung zwischen Bund und Land nicht geklärt

Auch die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Zwar spricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von 2,5 Milliarden Euro, doch laut Meyer gab es beim Treffen vergangene Woche keine konkreten Zusagen seitens der Bundesregierung. Schließlich müsse nicht nur der Nahverkehr finanziell aufgefangen, sondern auch entsprechender Platz in den Bussen und Bahnen geschaffen werden. Wenn mehr Menschen transportiert werden sollen, sollte das Angebot auch dementsprechend stimmen. Um die Idee des Neun-Euro-Tickets leichter umzusetzen, fordern die Wirtschaftsminister der Länder eigentlich ein Null-Euro-Ticket. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) kritisierte indirekt, dass die Bundesländer vor dem Beschluss des Bundes nicht ausreichend einbezogen worden seien.

Viele Nachfragen im Kundencenter

Während Bund und Länder diskutieren, wächst der Frust beim Kundenservice der Nahverkehrsbetriebe im Land. Seit Tagen bekommt Doreen Hopp vom Nahverkehr Schwerin von Kunden immer wieder dieselbe Frage gestellt: Wann geht es endlich los? "Wir können leider noch gar nicht loslegen. Wir haben noch keine Infos, wie es vorangehen soll, wie die Abwicklung stattfinden soll. Wir haben Ideen, die Kunden fragen danach, wir würden auch gerne sofort loslegen, aber es geht eben noch nicht." Um das Billig-Ticket anbieten zu können, müssten die Verkehrsbetriebe ihre Technik für drei Monate umstellen. Laut Bus- und Bahnunternehmen wäre das ein großer Aufwand. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass alle Interessenten vom Neun-Euro-Ticket profitieren, egal ob Vielfahrer mit Dauerkarte oder Tageskunden. Bei den Kunden hingegen vergeht die Vorfreude auf das Ticket nicht. Für viele bleibt es ein Sparangebot, auf das es sich zu warten lohnt. Denn eine normale Monatskarte für den Nahverkehr kostet in Schwerin fast 44 Euro.

