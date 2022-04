Sellering kritisiert Umgang der Landesregierung mit Klimaschutzstiftung Stand: 28.04.2022 14:50 Uhr Der Chef der Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV, Erwin Sellering, hat sich erneut zu Wort gemeldet. Er kritisiert den öffentlichen Umgang mit der Stiftung, die mit 20 Millionen Euro aus russischen Gas-Geschäften finanziert wird. Dabei hat er vor allem die Landesregierung im Visier.

Es wäre gut, wenn sich die Landesregierung mit "Behinderungen der Arbeit der Stiftung" zurückhalten würde, heißt es einer Pressemitteilung. Sellering spielt dabei offenbar auf die Entscheidung des Bildungsministeriums an, die Zusammenarbeit von Schulen mit der Stiftung zu beenden.

Weitere Informationen Russland und Mecklenburg-Vorpommern: Chronologie der Landespolitik Schon lange gibt es Konflikte zwischen Russland und der Ukraine - eben so lange fährt die Landesregierung MV einen russlandfreundlichen Kurs. Eine Chronologie. mehr

Sellering sieht keinen Weg für Auflösung

Sellering weist in dem Schreiben erneut darauf hin, dass die Stiftung nicht ohne Weiteres aufgelöst werden kann, so wie es Landtag und Landesregierung seit Wochen fordern. "Es fehle weiterhin die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage", so die Argumentation. "Wer mit einer Maßnahme ein Signal an einen das Recht missachtenden Despoten senden will, sollte sich selbst an die Vorgaben der eigenen Rechtsordnung halten", heißt es dort weiter. Das gelte auch "in Zeiten großer emotionaler Betroffenheit".

Ein Gutachten, das von der Stiftung selbst in Auftrag geben wurde, hat der Möglichkeit einer Auflösung bereits mit Hinweis auf den gemeinwohlorientierten Stiftungszweck eine Absage erteilt. Nun warte man auf ein bereits zuvor von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten. Solange dies nicht vorliege, sieht Sellering keinen Grund, die Arbeit seiner Stiftung weiter zu behindern. Wie aus Fraktionskreisen verlautete, soll das Gutachten der beauftragten Direktorin des Hamburger Instituts für Stiftungsrechts, Prof. Birgit Weitemeyer, am kommenden Mittwoch von den Fraktionsspitzen beraten werden.

Kritik an Medienberichterstattung über Klimaschutzstiftung

Sellering kritisiert in dem Schreiben unter anderem auch die Medien für ihren Umgang mit seiner Stiftung. Er wirft Medienschaffenden vor, eine "Geschichte über persönliche Befindlichkeiten und Auseinandersetzungen [zu] stricken." Die Stiftung steht wegen der aktiven Unterstützung der deutsch-russischen Gasleitung Nord Stream 2 seit Wochen in der Kritik.

Dieses Thema im Programm: Die Nachrichten | 28.04.2022 | 14:00 Uhr