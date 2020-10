Schwesig wirbt um Verständnis für harte Corona-Regeln Stand: 29.10.2020 11:54 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in einer Regierungserklärung im Landtag um Verständnis für die neuen Corona-Maßnahmen geworben. NDR.de überträgt diue Debatte live.

Die Ministerpräsidentin warb in ihrer Erklärung um Verständnis für den Teil-Lockdown ab Montag in ganz Deutschland. "Wir haben es mit einem dynamischen Infektionsgeschehen zu tun." Die zweite Corona-Welle erfasse gerade ganz Europa. "Auch die Risikogebiete in Deutschland haben stark zugenommen. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung, um einen nationalen Gesundheitsnotstand zu verhindern." Es gelte, im November die Welle zu brechen, um Weihnachten mit den Familien feiern zu können. Wichtig sei es deshalb, wieder die Kontakte zu reduzieren - "auf das absolut Notwendige." Denn Herbst und Winter würden schwerer als Frühjahr und Sommer.

Schwesig: Ohne Maßnahmen Kapazitätsgrenzen in MV im Januar erreicht

Das, was heute getan werde, wirke sich erst in 14 Tagen in Infektionszahlen aus. Dann erst könne man sehen, wie sich die Entwicklung der Pandemie auf die Belegung der Intensivbetten auswirke. Deshalb sei es - gerade mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern mit seinen bundesweit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen - so wichtig, vorausschauend zu handeln. Die Zahl der Infektionsfälle verdopple sich alle sieben Tagen, so Schwesig, die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten alle zehn Tage. Gehe die Entwicklung so weiter, würden die Kapazitäten in den Krankenhäusern im Nordosten im Januar erschöpft sein.

Kritik an AfD - Virus darf nicht verharmlost werden

"Wir als Landesregierung haben die Verantwortung, den Menschen zu sagen, was ist. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Aber es handelt sich nicht um einen Albtraum, aus dem wir morgens aufwachen können, es handelt sich um die knallharte Realität." Diese Realität müssten alle zur Kenntnis nehmen, sagte Schwesig, die Menschen sollten sich nicht einreden lassen, dass das Virus nicht gefährlich sei. Schwesig warf dabei der AfD vor, die Corona-Gefahren zu verharmlosen.

Verständnis für Unmut der Unternehmer

Frühzeitig handeln, klare Regeln - gab Schwesig als Kompass in der Corona-Krise aus. "Ich bin sicher, dass wir so gut durch die Krise kommen." Schwesig rekapitulierte die am Mittwoch nach Beratungen zwischen den Länder-Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel beschlossenen Maßnahmen. Waldspaziergänge und Ausflüge an die Ostsee seien weiterhin möglich, aber Familienfeiern und Urlaube sollten unterbleiben. Mit Blick auf die Schließungen in der Gastronomie, im Tourismus und in der Kultur- und Veranstaltungsbranche räumte Schwesig ein, dass die Einschnitte manchen hart treffen würden. Deshalb habe man zugleich ein Hilfsprogramm aufgelegt. Wessen Betrieb von der Schließung betroffen ist, der könne eine Entschädigung in Höhe von 75 Prozent seines Umsatzes vom November 2019 beantragen. Schwesig sagte, die Maßnahmen seien hart, aber unerlässlich. Sie versprach, die Betroffenen auch über das Entschädigungsprogramm hinaus nicht im Stich zu lassen. Die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen hätten ihre erhoffte Wirkung gezeigt. Diese hätten beispielsweise dazu beigetragen, die Zunahme bei der Arbeitslosigkeit in Maßen zu halten.

