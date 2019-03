Stand: 30.03.2019 14:54 Uhr

Schwesig als SPD-Landeschefin wiedergewählt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist auf dem SPD-Landesparteitag in Rostock-Warnemünde als Landesvorsitzende der Sozialdemokraten wiedergewählt worden. Auf die 44-Jährige entfielen 94,8 Prozent der 134 abgegebenen Delegiertenstimmen, es gab keinen Gegenkandidaten. Bei ihrer ersten Wahl zur Landeschefin im Frühsommer 2017 als Nachfolgerin des schwer erkrankten Erwin Sellering hatte sie 91 Prozent bekommen. Schwesig sprach von einem großartigen Vertrauensbeweis. Sie werde versuchen, dem in den kommenden Jahren gerecht zu werden.

Schwesig: Mehr in neue Arbeitsplätze investieren

Schwesig kündigte in ihrer Rede weitere Anstrengungen in der Wirtschaftspolitik an. Es müsse mehr in neue Arbeitsplätze investiert werden, sagte sie. Die Lohnfrage sei dabei eine der wichtigsten. Die Schere zwischen Ost und West müsse sich weiter schließen. Schwesig will, dass der Mindestlohn künftig auf 12 Euro steigt. Erst am Freitag hatte ein bundesweiter Vergleich gezeigt, dass in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin die niedrigsten Löhne gezahlt werden. Auf der Haben-Seite führte Schwesig die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit der Wende an und den beschlossenen Wegfall der Kita-Gebühren Anfang 2020. Dies entlaste die Familien.

SPD will mehr soziale Gerechtigkeit in Europa

Auf dem Parteitag stimmten sich die Sozialdemokraten auch auf die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai ein. Schwesig forderte ihre Partei zu einem engagierten Wahlkampf auf. Die SPD trete zu den Kommunalwahlen mit 2.000 Kandidaten an. Ihre Partei müsse wieder ihre Kernthemen in den Vordergrund rücken: Solidarität und Gerechtigkeit. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, will mit mehr sozialer Gerechtigkeit das Vertrauen der Bürger in die EU stärken. Dafür fordert ihre Partei Mindestlöhne in Höhe von 60 Prozent des jeweiligen Durchschnittslohns, gleiche Entlohnung für Frauen und Männer und mehr Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der EU.

Barley für Digitalsteuer und Ende des EU-Einstimmigkeitsprinzips

Barley erneuerte die Forderung nach einer Digitalsteuer. Zudem stellte die Bundesjustizministerin das bislang geltende Einstimmigkeitsprinzip in der EU in Frage und sprach sich für Mittelkürzungen für Staaten aus, die europäischen Interessen zuwider handelten. "Wir müssen Finanzen auch als Druckmittel nutzen. Leute wie Ungarns Regierungschef Victor Orbán verstehen offenbar keine andere Sprache", so Barley.

Bildungsexperte fordert Vize-Parteichefs heraus

Spannend könnte es in Warnemünde bei der Wahl von Schwesigs Stellvertretern werden. Der Bildungsexperte und Partei-Linke Erik von Malottki tritt gegen die bisherigen Vize-Chefs an - Energieminister Christian Pegel und den Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg. Von Malottki will seiner SPD in der Bildungspolitik Beine machen, er sprach von einer desolaten Lage an den Schulen.

Diskussion über kommunalpolitische Ziele

Von Streit und Kampfkandidaturen wollte Generalsekretär Julian Barlen jedoch nichts wissen. "Da gibt es Bewerberinnen und Bewerber, die ihren Hut wieder in den Ring werfen - und welche, die ihn neu in den Ring werfen. Das ist ein Zeichen für eine lebendige Partei." Inhaltliche Schwerpunkte beim Parteitag waren die kommunalpolitischen Leitlinien und bezahlbares Wohnen. Der Staat solle den Wohnungsmarkt stärker lenken und mehr Kontrolle über Grund und Boden bekommen. Beim Koalitionspartner CDU kommt das nicht gut an, dort ist von Planwirtschaft die Rede.

