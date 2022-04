Schwesig: Festhalten an Nord Stream 2 war "Fehler" Stand: 05.04.2022 17:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat im Landtag Fehler in ihrer Haltung und Politik gegenüber Russland eingestanden. Eine erneute Zusammenarbeit mit Russland unter Putin schloss sie aus.

In ihrer ersten Rede im Landtag nach sechswöchiger krankheitsbedingter Pause räumte Schwesig erneut Fehleinschätzungen ein: "Mit dem heutigen Wissen war das Festhalten an Nord Stream 2 und die Einrichtung der Klima- und Umweltstiftung ein Fehler. Ein Fehler, den auch ich gemacht habe", sagte sie in ihrer Regierungserklärung. Trotz Kritik hatte Schwesig bis kurz vor Kriegsbeginn an ihrem Russland-freundlichen Kurs festgehalten und das umstrittene Erdgas-Projekt Nord Stream 2 weiter unterstützt. Bei ihrer Rückkehr ins Amt hatte sie dies dann erstmals als Fehler eingeräumt Es sei wichtig, diesen Fehler zu korrigieren, so Schwesig im Landtag. Der Bund habe Nord Stream 2 gestoppt.

Schwesig: Mehrheit der Bevölkerung hat enge Kontakte zu Russland mitgetragen

Landesregierung und Landtag seien sich in dem Ziel einig, die mit 20 Millionen Euro aus Russland ausgestattete Klimaschutz-Stiftung rechtskonform aufzulösen. Das Stiftungsgeld solle nach Möglichkeit der Ukraine zukommen. Diese Idee unterstütze sie. Schwesig warb um Verständnis für ihr langes Festhalten an guten Kontakten zu Russland, die auch von der großen Mehrheit der Bevölkerung im Land mitgetragen worden sei.

Haltung gegenüber Russland hat sich grundlegend geändert

"Wir haben uns in gutem Glauben und mit guten Zielen für den Austausch mit unserer Partnerregion Leningrader Gebeit eingesetzt. Auf der Grundlage der Annahme, dass allen, auch allen in Russland, an einem stabilen Frieden in Europa gelegen ist", erklärte sie. Diese Grundlage habe Präsident Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine zerstört. Deshalb sei völlig klar, dass sich die Haltung gegenüber Russland grundlegend geändert habe und alle Kontakte abgebrochen worden seien.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Zusammenarbeit mit Russland unter Putin noch einmal möglich sein wird", so Schwesig weiter. Es sei gut, dass Europa angesichts der russischen Aggression zusammenrücke und an neuen Strategien für den Umgang mit autoritären Staaten gearbeitet werde. Der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno hatte diesen Gesinnungswandel gegenüber dem Nordmagazin am Montag als notwendig bezeiochnet. "Es war ein schwerer Imageschaden für Deutschland und insbesondere für das Land Mecklenburg-Vorpommern, für die Landesregierung, ganz besonders für die SPD und für Manuela Schwesig persönlich", sagte er

Nun gelte es, dies aufzuarbeiten. Muno geht davon aus, dass der politische Fehltritt Schwesigs ihr vorerst aber nicht schaden wird. "Die Menschen in MV stehen ganz deutlich hinter ihr. Die standen auch hinter dem Projekt", erklärte er weiter.

