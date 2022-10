Stand: 28.10.2022 14:14 Uhr Schwerin: Toter Säugling im Hinterhof entdeckt

In Schwerin hat ein Anwohner in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Freitagmorgen einen toten Säugling entdeckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das kleine Mädchen unmittelbar nach der Geburt noch lebte. Als mögliche Mutter ermittelte die Polizei eine 25-jährige Schwerinerin. Sie sei vorläufig festgenommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Ob gegen sie ein Haftbefehl beantragt wird, stand noch nicht fest, sagte der Behördensprecher.

