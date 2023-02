Stand: 02.02.2023 19:15 Uhr Schwerin: Grüne Dorfmann kandidiert bei OB-Wahl

Der Schweriner Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat entschieden, wer ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt geschickt wird. Die Wahl fiel einstimmig auf die derzeitige Vorsitzende der Stadtfraktion, Regina Dorfmann. Die 57-Jährige leitet eine Beratungsstelle in Lübeck und sitzt seit 2014 in der Schweriner Stadtvertretung. Dorfmann ist die erste Frau auf der Kandidatenliste zur Oberbürgermeisterwahl. Neben Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD stellen sich Leif-Erik-Holm von der AfD und Thomas Tweer zur Wahl. Tweer wurde von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern nominiert. Die Wahl in Schwerin ist am 4. Juni.

