Schwerin: Drachenbootfestival erwartet mehr als 100 Teams Stand: 12.08.2022 06:23 Uhr Der Schweriner Pfaffenteich wird von heute Abend an wieder zur Rennstrecke. Zum Drachenbootfestival haben sich etwas mehr als 100 Teams aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus Polen angemeldet.

Es werden aber weniger Teams an den Start gehen als beim Drachenbootfestival vor drei Jahren. Das läge daran, dass viele Sportler während der Corona-Pandemie mit dem Sport aufgehört haben, so Michael Nowak vom Veranstalter Kanurenngemeinschaft Schwerin. Darum hätten einige Teams auch Schwierigkeiten, die 22 Plätze in den Booten zu besetzen. Einige Drachenboot-Mannschaften haben sich deswegen nun zusammengeschlossen, um an den Start gehen zu können.

Viele Rennen, viel Musik und ein Feuerwerk

Bis Sonntag sind Rennen über 200 und 1000 Meter angesetzt. Die besten Mannschaften qualifizieren sich für das Finale zum Großen Preis von Schwerin am Sonntag. Abends gibt es auf der Bühne am Pfaffenteich Musik mit lokalen DJs und Musikern und Sonnabend außerdem ein großes Feuerwerk.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.08.2022 | 06:30 Uhr