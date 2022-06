Schwerin: 2.400 Kinder und Jugendliche bei den Jugendsportspielen

Stand: 18.06.2022 18:54 Uhr

So viele junge Athletinnen und Athleten gab es in Schwerin schon lange nicht mehr zu sehen. Seit Sonnabendmorgen sind 2.400 Kinder und Jugendliche in der Landeshauptstadt bei den 15. Jugendsportspielen am Start.