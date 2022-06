Schwerin: 20-Jähriger gesteht Messerangriff auf Jugendlichen Stand: 02.06.2022 13:41 Uhr Vor dem Landgericht Schwerin hat ein 20-Jähriger aus Schwerin gestanden, einen Jugendlichen Ende vergangenen Jahres niedergestochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

Der Angeklagte berichtete, er habe sich seit längerem von dem 17-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim provoziert und gedemütigt gefühlt. Er habe das Opfer bereits seit zwei Jahren gekannt, beide seien zeitweise auch befreundet gewesen. Am Tattag habe er den Bekannten zufällig am Marienplatz in der Schweriner Innenstadt gesehen, so die Aussage. Er sei auf den 17-Jährigen zugegangen und habe aus Wut heraus zugestochen. Das Opfer musste notoperiert werden.

Videoüberwachungs-Aufnahmen sollen geprüft werden

Ein Messer habe er immer dabei, wenn er die Wohnung verlasse, sagte der Angeklagte aus. Mehrfach musste er unterbrochen werden, weil er sehr aufbrausend berichtete. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte allerdings bereits längere Zeit am Marienplatz gestanden haben - möglicherweise habe er auf das Opfer gewartet, so die Vermutung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht will auch Kamera-Aufnahmen aus der Videoüberwachung prüfen. Ein Urteil wird Ende des Monats erwartet. Der mutmaßliche Täter hatte sich später der Polizei gestellt. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

