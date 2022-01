Schwere Sturmschäden auf Neubrandenburger Friedhöfen Stand: 31.01.2022 12:58 Uhr Das Sturmtief "Nadia" hat auch in Neubrandenburg zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Die Stadtverwaltung warnt vor Besuchen auf den Friedhöfen.

Das Sturmteif "Nadia" hat am vergangenen Wochenende auch in Neubrandenburg gewütet. Rund 40 Bäume sind auf dem Neuen Friedhof und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe umgestürzt, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Viele Gräber wurden beschädigt. Die Friedhofsverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger darum, in den kommenden Tagen auf einen Friedhofsbesuch zu verzichten. Die Friedhofsverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, die Bäume wegzuräumen und die Friedhöfe wieder gefahrlos zugänglich zu machen, hieß es. Anstehende Beerdigungen seien von den Einschränkungen nicht betroffen, hieß es seitens der Stadt.

Tierpark Wolgast vorerst geschlossen

Wegen schwerer Sturmschäden bleibt der Tierpark in Wolgast noch bis mindestens Ende dieser Woche geschlossen. Nach Angaben der Tierparkleitung ist bei dem Sturm am Wochenende unter anderem ein Baum ins Gehege der Silberfüchse gestürzt. Drei Tiere sind danach ausgebüchst. Wahrscheinlich streunen sie durchs Wolgaster Stadtgebiet. Wer einen Fuchs entdeckt, soll sich bitte schnellstmöglich beim Tierpark melden.

