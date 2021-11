Schweinepest in MV: Lage laut Backhaus "unter Kontrolle" Stand: 22.11.2021 13:42 Uhr Eine Woche nach dem Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Betrieb in Lalendorf (Landkreis Rostock) schätzt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Seuchen-Lage als "unter Kontrolle" ein. Von Wildschweinen wurde das Virus offenbar nicht in die Anlage getragen.

Lalendorf selbst sowie die Sperr - und Beobachtungszonen im Umkreis von drei und zehn Kilometern seien intensiv mit Spezialdrohnen und Seuchen-Spürhunden abgesucht worden. "Es gibt keine Hinweise auf ein aktives ASP-Geschehen in der Wildschweinpopulation rund um den von ASP betroffenen Betrieb", sagte Backhaus am Montag in Schwerin. Das sei ein gutes Zeichen aber kein Anlass zur Entwarnung. "Wir davon aus, dass wir es mit einem Punkteintrag zu tun haben", so der Minister weiter.

Bewertung durch FLI-Experten in Kürze erwartet

Noch sei unklar, auf welchem Weg das Virus nach Lalendorf gekommen ist. Eine abschließende Bewertung durch das für Tierseuchen zuständige Friedrich Loeffler-Institut werde in Kürze erwartet, so der Minister weiter. Mindestens bis Februar müssten Schweinehalter im Nordosten mit den strengen Sicherheitsvorkehrungen leben. Backhaus sicherte zu, dass die großen Schlachthöfe weiter Schweine aus Mecklenburg-Vorpommern verarbeiten. Drückjagden auf Schwarzwild sollten unbedingt auch weiterhin erfolgen - auch im Gebiet um Lalendorf. Dort würden die Jäger für zur Strecke gebrachtes Wild, das nicht verwertet werden darf, mit 100 Euro pro Wildschwein vom Land entschädigt.

4.000 Schweine getötet und entsorgt

In der vergangenen Woche war die Schweinepest in dem Familienbetrieb in Lalendorf nach mehreren Todesfällen von Tieren in dem Stall nachgewiesen worden - erstmals in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Freitag wurden sämtliche rund 4.000 Schweine des Betriebs getötet und entsorgt.

