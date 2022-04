Sanierung der A20 zwischen Neukloster und Kröpelin beginnt Stand: 01.04.2022 05:50 Uhr Die A20 wird weiter saniert. Heute beginnen die Arbeiten zur Verkehrssicherung, am Montag dann die Bauarbeiten zwischen Neukloster und Kröpelin.

Bis Mitte August soll auf einer Länge von knapp neun Kilometern der Asphalt erneuert werden. Gebaut wird auf der Fahrbahn in Richtung Stettin, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes.

Darauf müssen sich Autofahrer auf der A20 einstellen

Begonnen wird in der Nähe des Rastplatzes Fuchsberg. Weder der Rastplatz noch die Anschlussstelle seien allerdings von den Arbeiten betroffen, so die Ankündigung. Das Ende der Baustelle liegt dann kurz vor der Anschlussstelle Kröpelin. Am Freitagmorgen beginnen die Arbeiten zur Verkehrssicherung in beide Richtungen. Hier muss dann auch mit Behinderungen gerechnet werden, heißt es. Die Sanierung der A 20 in diesem Bereich soll knapp 8 Millionen Euro kosten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.04.2022 | 06:00 Uhr