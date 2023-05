Saisonauftakt: Erste Erdbeeren werden geerntet Stand: 02.05.2023 09:56 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat die Erdbeerernte begonnen. Der Start erfolgte beim größten Anbieter im Land, bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock.

Auf rund 300 Hektar wachsen vor den Toren Rostocks Erdbeeren. Die vergleichsweise zeitige Ernte ist durch frühe Sorten, die in Folientunneln reifen, möglich. Angebaut werden die Pflanzen sowohl klassisch am Boden, also zunehmend auch in sogenannten Stellagen in etwa einem Meter Höhe. Das erleichtert den Erntehelfern das Pflücken und steigert zudem die Leistung. Künftig sollen Roboter die Arbeit übernehmen.

Preise ähnlich wie im Vorjahr

Zuvor hatten die Anbauer mit Blick vor allem auf die kalten Nächte wiederholt den Auftakt verschieben müssen. Doch nun zeigten sich unter den wärmenden Folien zunehmend rote Früchte - gerade noch rechtzeitig zum üblichen Termin Ende April. Die Preise, so heißt es, haben in etwa Vorjahresniveau. Verkauft werden die Erdbeeren an mobilen Ständen bis in den Raum Leipzig.

Feierlicher Saisonstart in Hohen Wieschendorf

Auch in Hohen Wieschendorf bei Wismar soll noch in dieser Woche die Ernte beginnen. Der Betrieb gilt mit 80 Hektar Anbaufläche als zweitgrößter Produzent im Land. Dort, vor den Toren Wismars, wird der Saisonstart am kommenden Wochenende mit einem Hoffest gefeiert.

