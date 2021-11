SPD und Linke verteilen die Ministerposten in MV Stand: 11.11.2021 05:00 Uhr Nachdem SPD und Linke Anfang dieser Woche ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben, wollen sie nach Informationen des NDR heute Nachmittag bekannt machen, wer welches Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern leiten wird.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dem Kabinett der designierten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die derzeitige Landtagsfraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, als neue Bildungsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin angehören. Offenbar haben auch Energieminister Christian Pegel, Finanzminister Reinhard Meyer, Sozialministerin Stefanie Drese und die bisherige Bildungsministerin Bettina Martin Chancen, weiterhin in Mecklenburg-Vorpommern mitregieren zu dürfen, wenn auch nicht auf ihren derzeitigen Posten. Kaum vorstellbar erscheint es, dass Till Backhaus (SPD) nach 23 Jahren das Landwirtschaftsministerium verlässt. Allerdings gilt auch der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Thomas Krüger als ein ambitionierter Agrarexperte.

Bartsch dementiert Ambitionen

Offen ist, welche Aufgaben den einzelnen Ministerien konkret übertragen werden, und welchen zweiten Ministersessel die Linke besetzen darf. Möglicherweise übernimmt sie den Bereich Umwelt, der zurzeit noch zum Landwirtschaftsministerium gehört und dort herausgelöst werden könnte. Auch der Bereich Kultur und Wissenschaft könnte vom Bildungsministerium abgespaltet werden und von einem Politiker der Linken geleitet werden. Der Ko-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Dietmar Bartsch, hat unterdessen gegenüber der Ostsee-Zeitung dementiert, dass er Ambitionen auf einen Ministerposten in Mecklenburg-Vorpommern hegt.

Sonderparteitage am Wochenende

Am Wochenende werden Sonderparteitage der SPD und der Linken den Entwurf des Koalitionsvertrags debattieren und voraussichtlich verabschieden. Am kommenden Montag will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen. Unmittelbar danach wird sie ihr Kabinett ernennen.

