SPD-Bundesvorsitzende Esken: LNG vor Rügen notwendig Stand: 17.04.2023 06:35 Uhr In der Diskussion um ein Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen hat die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken die Pläne verteidigt. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" verwies sie auf den hohen Energiebedarf und die notwendige Vorbereitung auch für den kommenden Winter.

Die SPD-Chefin sagte in der ARD, man brauche diese Anlage. Allerdings forderte sie auch eine bessere Kommunikation mit den Menschen auf der Insel. Im Fall von Rügen müsse man mit Blick auf das Zusammenspiel zwischen Bund und Land vielleicht nochmal nachschauen, was da schief gelaufen ist, so Esken.

Weitere Informationen Weitere Proteste auf Rügen: Menschenkette gegen LNG-Terminal Über das Osterwochenende haben sich Menschen auf Rügen erneut zu Protesten gegen das geplante LNG-Terminal zusammengefunden. mehr

Breiter Widerstand auf Rügen

Auf Rügen hat sich breiter Widerstand gegen die LNG-Pläne, fünf Kilometer vor der Küste des Ostseebades Sellin ein Flüssigerdgas-Terminal zu errichten, formiert. Zahlreiche Gemeinden und Initiativen verlangen vom Bund, Rügen komplett von der LNG-Standort-Liste zu streichen. Die Landesregierung verlangt zudem vom Bund, eindeutig nachzuweisen, dass der Bedarf für ein solches Flüssigerdgas-Terminal vorhanden ist.

Weitere Gebiete werden geprüft

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft nun weitere mögliche Standorte in dem Gebiet und weiter draußen auf dem Meer. Auch die Nutzung des Hafens von Mukran ist im Gespräch. Doch auch dagegen hatten Rügener Gemeinden protestiert.

