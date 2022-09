Rügen: Rettung aus Sumpf dank Handyortung

Stand: 20.09.2022 13:01 Uhr

In der Nähe von Bergen auf Rügen hat sich eine Wanderin am Montagabend in einem Sumpfgelände verlaufen. In der Nacht gelang es, den Standort der 34-Jährigen per Handyortung zu bestimmen und die Frau zu retten.