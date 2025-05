Stand: 11.05.2025 20:56 Uhr Grabow: Bürgermeisterin Kathleen Bartels bleibt im Amt

Am Sonntagabend ist in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gleichzeitig mit der Landratswahl auch die Entscheidung um das Bürgermeisteramt gefallen. Kathleen Bartels (SPD) bleibt Bürgermeisterin der Stadt. Sie wurde mit etwa 52 Prozent der Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei knapp 63 Prozent. An zweite Stelle kam Markus Rohst (CDU) mit 20,98 Prozent Stimmenanteil, kurz gefolgt von Thomas Binder (AfD) mit 18,74 Prozent. Karl Kessner (Freie Wähler) haben 8,36 Prozent der Bürger gewählt. Es handelt sich laut Wahlleitung weiter um ein vorläufiges Ergebnis. Der Wahlausschuss wird am kommenden Donnerstag das endgültige Ergebnis feststellen.

