Rostocker Straßenbahnverkehr läuft nach Unfall wieder Stand: 03.03.2022 05:49 Uhr Nach dem schweren Straßenbahnunfall in Rostock ist die Unfallstelle am Südring geräumt - der Verkehr läuft wieder. Bei dem Zusammenstoß zweier Bahnen waren 26 Menschen verletzt worden.

Eigentlich hätten die Züge der Linie 4 auf gerader Strecke aneinander vorbeifahren müssen - stattdessen prallten sie am frühen Mittwochnachmittag kurz vor der Stadthalle frontal zusammen. Zehn Menschen kamen laut Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in Rostocker Kliniken, unter ihnen einer der beiden Straßenbahnfahrer. Er war in seinem Führerstand eingeklemmt und musste mit Spezialwerkzeug befreit werden.

Ursache für falsche Weichenstellung noch unklar

Zu dem Unglück kam es, als eine der beiden Bahnen plötzlich in Richtung Bahnhofsunterführung links abbog. Offenbar hing das mit einer in diesem Moment fehlgeschalteten Weiche zusammen, so eine Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG. Die Untersuchungen dazu dauern an. Eine der Bahnen konnte auf den Gleisen ins Depot geschleppt werden. Die andere wurde vor Ort zerteilt und auf einem Tieflader abtransportiert.

Verkehr weiträumig behindert

Bis zum späten Abend gab es Ersatzverkehr mit Bussen und erhebliche Verkehrbehinderungen im gesamten Rostocker Innenstadtbereich. Die Oberleitungen der Straßenbahn wurden weiträumig abgeschaltet, vom Hauptbahnhof fuhren vorerst keine Straßenbahn mehr. Der Straßenbahnverkehr zwischen Steintor und Südstadt wurde eingestellt. Die RSAG stellte Busse als Ersatz bereit.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.03.2022 | 06:00 Uhr