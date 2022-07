Rostocker Bürgerschaft beschließt Termin für OB-Wahl Stand: 06.07.2022 17:30 Uhr In Rostock wird am 13. November eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Das hat die Bürgerschaft der Hansestadt am Mittwoch festgelegt.

Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung den Termin für die Wahl eines neuen Stadtoberhauptes beschlossen. Demnach wird am 13. November ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Die Fraktion begründet den Termin damit, mehr Zeit für den Wahlkampf zu haben. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, ist die für den 27. November angesetzt.

Madsen ist Wirtschaftsminister in Kiel

Die vorgezogene Neuwahl wird die Stadt mehr als eine halbe Million Euro kosten. Sie ist notwendig geworden, weil der bisherige Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein gewechselt war.

Frist bis Ende August

Bis zur Neuwahl führen die Senatoren von Chris Müller von Wrycz Rekowski und Steffen Bockhahn die Geschäfte. Als dritter Stellvertreter wurde der scheidende Umweltsenator Holger Matthäus bestätigt. Keine der großen Fraktionen hat bislang ihre Unterstützung für einen Kandidaten öffentlich gemacht. Ende August endet dann die Frist für die Kandidatur als neue Oberbürgermeisterin oder neuer Oberbürgermeister.

