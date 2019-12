Stand: 18.12.2019 13:46 Uhr

Rostock: Neurochirurg zu langer Haftstrafe verurteilt

Ein Neurochirurg ist wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung am Landgericht Rostock zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden und erhält ein lebenslanges Berufsverbot. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 56-jährige Angeklagte im Jahr 2010 an einer Patientin eine unnötige und fehlerhaft durchgeführte Operation vorgenommen hat. Der Arzt hat sich nach dem Urteil selbst nicht geäußert, jedoch hatten die Strafverteidiger die Auffassung des Verurteilten wiedergegeben. Daraus ergibt sich ein unseinsichtiger Täter, der die Klägerin bis zuletzt als psychisch krank bezeichnete.

Falsch-Diagnose: Wirbelbruch

Die inzwischen 48 Jahre alte Frau aus der Nähe von Neubrandenburg ist seit der Operation dauerhaft krank und berufsunfähig. Im Jahr 2003 erlitt sie infolge eines Autounfalls ein Schleudertrauma mit anschließenden langjährigen Beschwerden und Schmerzen. Anstatt Schmerzspritzen zu verabreichen, diagnostizierte der Arzt einen vermeintlichen unbehandelten Wirbelbruch und empfahl wegen drohender Instabilität des Halses und angeblicher Lebensgefahr eine OP. Zu diesem Zeitpunkt soll der Mediziner bereits unter massivem finanziellen Druck gehandelt haben. Infolge eines Abrechnungsbetrugs hatte er den Angaben zufolge seine kassenärztliche Zulassung verloren und war auf Privatpatienten angewiesen.

Schlecht ausgeführte Operation

Ursprünglich sei geplant gewesen, einen Wirbel zu versteifen, hieß es. Als allerdings die Patientin aus der Narkose erwachte, waren vier Wirbel untereinander versteift sowie der Schädel mit verschraubt worden. Eine andere Klinik stellte bei Nachuntersuchungen schließlich fest, dass zwei Schrauben bis in das Kleinhirn der Frau ragten. Infolge der schweren Eingriffe konnte die Patientin anschließend weder stehen, noch sitzen. Erst als bis auf zwei Schrauben alle anderen entfernt werden konnten, soll sich der Gesundheitszustand der Frau gebessert haben.

Anklage: Arzt handelte aus Gewinnstreben

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer acht Jahre Haft wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung sowie ein Berufsverbot gefordert. Das Hauptmotiv des Beschuldigten sei Gewinnstreben gewesen. Nach Meinung der Verteidigung sollte der Arzt allenfalls wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verurteilt werden, weil er sich bei seiner Diagnose vor einer Operation zu sehr auf die Angaben der Patientin verlassen habe. Sie hatte beantragt, den Mediziner höchstens zu fünf Jahren Haft zu verurteilen.

