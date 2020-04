Stand: 15.04.2020 12:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Bombe im Seehafen erfolgreich gesprengt

Eine im Rostocker Überseehafen gefundene 100-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch kontrolliert gesprengt worden. Ein Taucher hatte eine Sprengladung platziert, mit der die amerikanische Bombe um kurz nach 12 Uhr gezündet wurde. Der Sprengkörper vom Typ "GP 100" lag in einer Wassertiefe von 4,50 Metern. Aufgrund des Zustands der Bombe konnte der Zünder nicht entfernt werden. Die an der Bombe angebrachte Sprengladung wurde per Fernzünder aktiviert, nachdem sich der Taucher wieder zurückgezogen hatte.

Sicherheitszone größtenteils auf dem Wasser

Rund um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich mit einem Umkreis von 500 Metern eingerichtet. Menschen mussten ihre Häuser aber nicht verlassen. Der Sicherheitsbereich berührte nur an einer Stelle bebautes Land. Dort befinde sich ein Unternehmen. Dessen Mitarbeiter durften während der Sprengung nicht den Außenbereich des Firmengeländes nutzen. Auch der Schiffsverkehr ruhte während der Aktion.

Bombe bei Routine-Baggerung gefunden

Die amerikanische Bombe war am vergangenen Donnerstag bei der Vorbereitung von Erweiterungsbaggerungen im Rostocker Überseehafen auf der Wendeplatte im Breitling gefunden worden. Um Untiefen im Seekanal vor der Einfahrt zum Rostocker Überseehafen zu beseitigen, war kurzfristig der Saugbagger "Nordsee" nach Warnemünde beordert worden. Erst kürzlich waren bei Messungen Untiefen festgestellt worden. Diese können nach Angaben des WSA von größeren Schiffen verursacht worden sein, deren Propeller Sand aufwühlen und in die Fahrrinne spülen. Üblicherweise würden routinemäßig Baggerungen im halbjährlichen bis jährlichen Abstand notwendig. Die Befahrbarkeit des Rostocker Seekanals ist von strategischer Bedeutung für den größten Seehafen des Landes.

Mehr als 20 Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg

Auf Rostock erfolgten während des Zweiten Weltkriegs zwischen 1940 und 1944 mehr als 20 Luftangriffe durch die britische Royal Air Force und die US-amerikanische Luftwaffe. 617 Menschen kamen ums Leben. Rund 85 Prozent der Rostocker Wohnhäuser wurden zerstört oder beschädigt, viele öffentliche Gebäude und unersetzliche Kulturbauten vernichtet und die Industrie schwer getroffen.

