Regierung und Parteien in MV verurteilen Angriff auf Ukraine Stand: 24.02.2022 18:17 Uhr Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat den russischen Angriff auf die Ukraine "aufs Schärfste" verurteilt. Auch die Parteien reagierten mit deutlicher Kritik.

Mecklenburg-Vorpommerns rot-rote Landesregierung hat sich erschüttert von den Nachrichten aus der Ukraine gezeigt und den russischen Angriff "aufs Schärfste" verurteilt. "Putin muss diese Gewalt sofort einstellen", sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Alle Aktivitäten des Landes gegenüber Russland würden ruhen. Dazu gehöre die Arbeit der Klima- und Umweltstiftung des Landes, die den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 unterstützt hatte. Dieser Teil der Stiftung werde abgewickelt, so Oldenburg.

Ministerpräsidentin Schwesig entsetzt

Offen blieb vorerst, ob die Landesregierung ihren Russland-Beauftragten Falk Tischendorf abberuft und ob sie die Pläne für die Einrichtung eines russischen Honorarkonsuls in Rostock vorantreibt. Nichts gesagt wurde zu der öffentlichen Förderung des Vereins Deutsch-Russische Partnerschaft, den Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) 2018 gegründet hat. 600.000 Euro wurden ihm zugesagt. Krankheitsbedingt nahm Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an der Sitzung nicht teil. "In dieser Nacht sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden", teilte sie über Twitter mit, sie sei "entsetzt über die Nachrichten aus der Ukraine".

SPD und Linke verurteilen Angriff

Am kommenden Dienstag wird der Landtag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, um über die Situation in der Ukraine zu debattieren. Für die SPD bezeichnete der Landtagsfraktionchef Julian Barlen die Angriffe auf die Ukraine als "schlimmen Schock". Die Verantwortung trage die Staatsführung der Russischen Föderation um Präsident Putin, dieser müsse die Waffen sofort zum Schweigen bringen. Auch die Linke in Mecklenburg-Vorpommern verurteilte die Angriffe. "Wir fordern die sofortige Beendigung aller Kampfhandlungen und den Rückzug der russischen Streitkräfte", erklärte die Landtagsfraktionsvorsitzende, Jeannine Rösler. Ein Krieg in Europa bedeute großes Leid für die Menschen. "Wir sind in Gedanken bei allen, die unmittelbar betroffen sind."

CDU will Stiftungsgelder umverteilen

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern forderte entschiedenes Handeln und rasche Hilfe für die Ukraine. "Vom Bund erwarte ich den endgültigen Stopp von Nord Stream 2 und vom Land eine vollständige Abwicklung der Klimaschutzstiftung", erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow. Die 20 Millionen Euro, die Mecklenburg-Vorpommern von der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 für die Stiftung bekommen habe, "sollten schleunigst für humanitäre Zwecke in der Ukraine eingesetzt werden", verlangte Liskow.

AfD: Bruch des Völkerrechts

Der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, sprach von einem "rabenschwarzen Tag für Europa". Wie alle Bürger habe er bis zuletzt gehofft, dass ein Krieg noch abgewendet werden kann. "Bei Putins Angriff auf die Ukraine handelt es sich um einen durch nichts zu rechtfertigenden Bruch des Völkerrechts", so Holm weiter. Die AfD fordere, dass Putin die Kampfhandlungen sofort einstellt und die Truppen auf sein Territorium zurückzieht.

Grüne: Sanktionen gegen russische Elite verhängen

"Wir sind fassungslos über den völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Einmarsch Russlands in die Ukraine", heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen Mecklenburg-Vorpommerns. "Wir fordern internationale Solidarität mit der Ukraine." Darauf müsse mit gezielten und geschlossenen Sanktionen gegen Russland, die russische Elite und auch gegen Putin selbst" reagiert werden. Der FDP-Landtagsfraktionschef René Domke wies darauf hin, dass Russland abhängig von Importen und vom Rohstoffhandel sei. "Das sind nun die Hebel, an denen die Staatengemeinschaft reagieren muss und vermutlich ist die wirtschaftliche Destabilisierung Russlands auch der einzige Weg, Russland an den Verhandlungstisch zurückzuholen", so Domke. In Rostock, Greifswald und Schwerin gingen unterdessen mehrere Hundert Menschen auf die Straße, um gegen das russische Vorgehen gegen die Ukraine zu demonstrieren. Redner drückten vor allem Trauer, Fassungslosigkeit und Wut aus. Viele der Protestierenden haben offenbar ukrainische Wurzeln.

