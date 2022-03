Reederverband: 60 Schiffe liegen in ukrainischen Häfen fest Stand: 10.03.2022 14:43 Uhr Russland war im vergangenen Jahr der größte Handelspartner deutscher Seehäfen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern besserte der Warenverkehr mit der russischen Föderation die Bilanzen auf. Derzeit wirken sich die verhängten Sanktionen noch nicht aus. Die Folgen des Krieges sind aber dennoch spürbar.

Russland ist bislang der wichtigste Handelspartner der Seehäfen in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in den Häfen rund 24,1 Millionen Tonnen Güter im Russlandverkehr umgeschlagen. Davon entfiel mit 21,5 Millionen Tonnen der Großteil auf Importe. Von denen machten Energieeinfuhren den weitaus größten Teil aus: 10,8 Millionen Tonnen entfielen auf fossile Energieträger, weitere 5,4 Millionen Tonnen auf Kokerei- und Mineralölerzeugnisse. Exporte auf dem Seeweg gen Russland spielen mit 2,6 Millionen Tonnen dagegen eine untergeordnete Rolle.

Rostocker Hafen macht ein Fünftel seines Umschlags mit Russland

Allerdings spielen die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern im Handel mit Russland nur eine untergeordnete Rolle. In Wismar gibt es seit zwei Jahren schon kein Russlandgeschäft mehr, wie es vom Hafen auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV hieß. Auch in Stralsund finde aktuell kein Umschlag aus oder nach Russland statt, so die Auskunft des dortigen Hafens. Im Gegenzug dazu gelten etwa der Hafen im niedersächsischen Wilhelmshaven als Erdöldrehkreuz sowie der Hamburger Hafen als Hauptumschlagplatz für Kokereiprodukte. Im Rostocker Seehafen betrug der Umschlag mit Russland drei Millionen Tonnen. Das waren rund 20 Prozent des Jahresumschlags des Hafens. Noch hielten sich aber die Auswirkungen des Krieges im Überseehafen in Grenzen, sagte der Geschäftsführer von Euroports in Rostock, Karsten Lentz, NDR 1 Radio MV.

Abfertigungsverbot für russische Schiffe uznd Waren könnte kommen

Dass sich die Sanktionen derzeit noch nicht auf den Kaikanten widerspiegeln, liege vor allem daran, dass der Großteil des Umschlags jene Energieträger betrifft, die nicht unter die EU-Sanktionen fallen, hieß es. Allerdings bereiten sich die deutschen Reeder bereits auf Sanktionen in den europäischen Häfen vor. Denkbar sei etwa ein Abfertigungsverbot für russische Schiffe oder Schiffe mit russischen Waren. Martin Kröger vom Verband Deutscher Reeder (VDR) sagte, dass er täglich mit einer Entscheidung rechne. Sollte es zu einem Boykott russischer Schiffe oder der Abferigung russischer Waren in europäischen Häfen kommen, dann werde damit gerechnet, dass Russland für Europas Flotte seine Häfen schließen werde.

Reederverband: 60 Schiffe liegen in ukrainischen Häfen fest

Die Sorge nicht nur der Reeder ist, was dann mit den europäischen Schiffen und deren Besatzungen passiert. Nach Aussage des Reederverbandes liegen derzeit rund 60 Schiffe - darunter auch einige deutsche - in der Kriegsregion fest. Die ukrainischen Häfen seien mutmaßlich teils vermint. Mancherorts gebe es keine Lotsen oder Schlepper. Zudem gilt eine Passage durch das Schwarze Meer spätestens seitdem in den ersten Kriegstagen mehrere Schiffe getroffen wurden, als sehr gefährlich.

